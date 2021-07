Mit 58 Jahren gestorben : Rostocker Zoo nimmt Abschied von Truthahngeier Ötti

1966 kam Ötti im Alter von vermutlich zwei bis drei Jahren aus Kuba in die Hansestadt.

Rostock | Er wurde dreimal so alt, wie es in freier Natur üblich ist. Am Freitag teilte der Rostocker Zoo mit, dass sein ältester Bewohner, der Truthahngeier Ötti, am 7. Juli verstorben sei. 1966 kam Ötti im Alter von vermutlich zwei bis drei Jahren aus Kuba in den Zoo Rostock. Mit schätzungsweise 58 Jahren ist der Greifvogel mit dem markanten roten Faltenkopf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.