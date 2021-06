Zoo Rostock verabschiedet sich : Galapagos-Riesenschildkröte Estrella zieht um

Die junge Schildkrötendame soll am anderen Ende der Welt ihr Liebesglück finden und für Nachwuchs sorgen.

Rostock | Viele Jahre begrüßte Estrella, die Galapagos-Riesenschildkröte, am Eingang des Darwineums die Besucher im Rostocker Zoo. Nun ist die 16-jährige Schildkröte nach Australien zu ihren neuen Mitbewohnern Hugo und Dippy in den Australian Reptile Park nach Sydney gezogen. „Wir sind sehr glücklich, dass unsere Estrella via Frankfurt am Main gut in ihrer neue...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.