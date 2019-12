Zoo Rostock : Weibliche Unterstützung für den Nyala-Bock

Erst seit wenigen Wochen gibt es im Zoo eine neue Tierart zu bestaunen - die Nyalas.

von svz.de

06. Dezember 2019, 11:55 Uhr

Nyalas sind Waldböcke, die Ihre Heimat im südlichen Afrika haben, wo sie sich meist in Wassernähe aufhalten und oftmals in größeren Trupps zusammenleben. Der Bock, der sich inzwischen gut in seinem neuen Zuhause eingelebt hat, hat nun weibliche Unterstützung bekommen.

Aufgrund des ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus sind die Männchen und Weibchen gut voneinander zu unterscheiden - beispielsweise durch die schraubenartig gedrehten Hörner und die Größe. Beide leben auf der Historischen Huftieranlage.