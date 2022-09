Wenn es nach den Bündnisgrünen geht, soll im Schwaaner Rathaus erst ein Stadtentwicklungsplan erarbeitet werden, bevor das bauliche Geschehen weitergeht. Symbolfoto: Christian Jäger up-down up-down Antrag der Grünen-Fraktion Stadtentwicklung in Schwaan droht jahrelanger Stillstand Von Christian Jäger | 13.09.2022, 16:38 Uhr

Zahlreiche Projekte und Großvorhaben sind in Schwaan angeschoben worden oder sind in Vorbereitung. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will allerdings alles auf Eis legen, bis ein Stadtentwicklungsplan existiert.