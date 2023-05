Die Grünfläche liegt direkt an der Warnow und soll zu Bauland werden. Foto: Carolin Beyer up-down up-down Schwaan Ohne Haushalt kein Bauland Von Christian Jäger | 28.05.2023, 12:35 Uhr

In Schwaan sollen direkt an der Warnow vier Baugrundstücke erschlossen werden. Doch die Stadt hat noch keinen Finanzplan verabschiedet und so lange liegt das Vorhaben auf Eis.