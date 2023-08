Das erste Jugend-Festival auf dem Gelände des Campus der Generationen in Schwaan bereitet das Mehrgenerationenhaus Schwaan vor. Die Festivalbändchen gibt es auf dem Brückenfest und ab Montag, 21. August, bei Foto-Uhren-Schmuck Prehn, Am Markt 19, und im Campus der Generationen, Schillerstraße 1 an.

Kinder und Jugendliche unter 26 Jahren zahlen eine Schutzgebühr, die am Festivaltag wieder ausgezahlt wird. Live Bands und DJs sollen auftreten, für Essen und Getränke ist gesorgt. Das Fest ist gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen geplant worden. Es startet am Sonnabend, 2. September, auf dem Gelände des Campus der Generationen in Schwaan, Schillerstraße 1 a.