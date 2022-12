Entlang der Bahnlinie soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Foto: Christian Jäger up-down up-down Photovoltaik in Schwaan Am Schaffrusch soll die Sonne Strom erzeugen Von Christian Jäger | 21.12.2022, 15:39 Uhr

Die Wemag will an der Schwaaner Bahnlinie entlang eine Photovoltaikanlage errichten. Bürgermeister Mathias Schauer startet jetzt in die Verhandlungen.