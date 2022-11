Am 11.11. um 11.11 Uhr werden die Funkengarden des SKV zum Auftakt der 53. Satower Karnevalssaison für karnevalistisches Flair vor dem Rathaus sorgen. Foto: BBPhotoart up-down up-down 53. Karnevalssaison Satower Narren feiern nach Corona-Pause südamerikanische Nächte Von Antje Kindler | 09.11.2022, 14:57 Uhr

Am 11. November starten die Mitglieder des Satower Karneval-Vereins Satowia in ihre 53. Saison. Neben der traditionellen Schlüsselübergabe am Rathaus hoffen die Narren, wieder groß feiern zu können. Die Termine.