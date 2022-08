Musikbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene können jetzt auch in Schwaan Unterricht nehmen, zum Beispiel am Klavier (Symbolbild). FOTO: Vlad Vasnetsov auf Pixabay up-down up-down Zweigstelle für Musikunterricht Rock & Pop-Schule in Schwaan eröffnet Von Marie-Louise Hänsel | 12.08.2022, 16:27 Uhr

Seit Freitag können Kinder, Jugendliche und Erwachsene auch in Schwaan Musikunterricht nehmen. Dort gibt es jetzt eine Zweigstelle der Rostocker Schule. Der Unterricht findet vorerst an drei Tagen in der Woche statt.