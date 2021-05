Cramonshagen und Sukow : Neue Spielplätze für die Kinder im Schweriner Umland

Der eine Spielplatz ist noch nicht ganz fertig, da geht es schon in die Planung für einen zweiten in Cramon. Währenddessen denkt Sukow bei den Vorbereitungen für einen neuen Spielplatz auch an die Senioren im Ort.

Cramon/Sukow | Der Betonboden wurde gerade frisch gegossen, jetzt kann das letzte Klettergerüst auf dem Spielplatz im Park von Cramon aufgestellt werden. Das Karussell fehlt noch, es kommt in den nächsten Tagen. Dann können die drei neuen Geräte von den Kleinsten in Beschlag genommen werden. Fördermittel wurden erst abgelehnt, dann doch bewilligt Die Gemeinde ...

