Crivitz : Feuerwehr rückt zum Krankenhaus am See aus

Gebrannt hatte es im Krankenhaus jedoch nicht.

Schwerin | Am Montagmorgen ging bei der Feuerwehr ein Alarm aus dem Krankenhaus am Crivitzer See ein. Nachdem die Brandmeldeanlage der Einrichtung um 4.14 in der Früh ausgelöst hatte, machten sich die Kameraden der Crivitzer Feuerwehr umgehend auf den Weg. Facebook Iframe Vor Ort allerdings Entwarnung: Gebrannt hatte es nicht. So sei der Alarm unabsichtlich ausgelöst worden, wie ein Mitarbeiter des Krankenhauses mitteilte. Die genaue Ursache nannte er gegenüber unserer Redaktion jedoch nicht. ...

