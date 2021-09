Drohne im Einsatz : Crivitzer Amtswehrführung erhält jetzt Hilfe aus der Luft

Acht Fernpiloten von der Feuerwehr können nun offiziell die große Drohne im Einsatz steuern.

Crivitz | Langsam hebt die Drohne vom Boden ab und umkreist die Einsatzstelle. Das „fliegende Auge“ der Amtswehrführung Crivitz erkundet die Lage aus der Luft. Mit der kleinen eingebauten Kamera liefert der fliegende Helfer einen guten Überblick von oben und erleichtert so den Einsatz für die Kameraden am Boden. „Wir können so alle Seiten des Objekts betrachten...

