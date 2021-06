Pinnow: Einbruch in Einfamilienhaus

von svz.de

14. Juni 2021, 11:43 Uhr

Unbekannte Täter sind am Wochenende gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Pinnow eingedrungen. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist derzeit noch unklar, da die Eigentümer zum Zeitpunkt des Einbruchs abwesend waren. Nachbarn hatten am Sonntagnachmittag ein beschädigtes Kellerfenster festgestellt und die Polizei informiert. Wie sich später herausstellte, hatten die Einbrecher das Haus zwar offensichtlich betreten aber augenscheinlich nicht durchsucht. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstagmorgen 08 Uhr und Sonntagnachmittag 16 Uhr. Nach einer Zeugenaussage geht die Polizei jedoch derzeit davon aus, dass der Einbruch wahrscheinlich am frühen Sonntagmorgen gegen 02 Uhr stattgefunden hat. Die Kriminalpolizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) ermittelt jetzt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.