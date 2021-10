Alt Meteln : Brandschützer luden zum Herbstfeuer ein

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnten in Alt Meteln gelagerte Holzabfälle in ein knisterndes Herbstfeuer verwandelt werden.

Alt Meteln | „Es ist schon zwei Jahre her, dass wir zum Lagerfeuer, hier an der Aubachbrücke in Alt Meteln einluden“, so Jugendwart Christian Lampe. Grund dafür war die Coronapandemie, durch die öffentliche Veranstaltungen verboten wurden. Doch nun war es so weit: Holzabfälle die über zwei Jahre auf dem Platz lagerten, ergaben ein riesiges Lagerfeuer, das gegen 19...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.