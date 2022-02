Hotlhusen : 55-Jähriger kracht mit 1,43 Promille in parkendes Auto und haut ab

Der Besitzer des parkenden Autos bekam alles live mit und verfolgte den Unfallfahrer bis zu seiner Wohnanschrift.

Holthusen | Am Mittwochabend kam es in Holthusen zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Laut einer Pressemitteilung der Polizei fuhr ein alkoholisierter Fahrer in ein parkendes Auto und entfernte sich dann vom Unfallort. Bemerkt wurde das Ganze vom Besitzer des parkenden Wagens. Der befand sich zum Unfallzeitpunkt in der Nähe seines Fahrzeugs und konnte die Kollisi...

