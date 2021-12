Sperrung auf Bundesstraßen : Mehrere Zusammenstöße mit Lkw am Freitagmorgen

Die B321 bei Crivitz ist im Bereich der Weinbergstraße derzeit voll gesperrt. Die B191 ist derzeit zwischen Neustadt-Glewe und Brenz voll gesperrt.

Crivitz/Neustadt-Glewe | Bei zwei Verkehrsunfällen im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind am Freitagmorgen, 17. Dezember, nach ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Ludwigslust mindestens drei Fahrzeuginsassen verletzt worden. Auf der B321 in Crivitz ist ein mit Schweinen beladener Lkw an einer Kreuzung mit einem Pkw zusammengeprallt. Dabei wurde der Autofahrer schwer ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.