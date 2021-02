Nach Brand in Leezen : Feuer-Schäden noch nicht repariert - Bewohner müssen frieren

Vor zehn Tagen floh Horst Schindtner vor einem Feuer vor seinem Haus. Seitdem sitzt er im Kalten, die Fenster sind kaputt.

Leezen | Zehn Tage ist es her, dass Horst Schindtner nur knapp dem Feuer entkam, das vor seiner Wohnung wütete. Ein Sperrmüllhaufen war in Brand geraten. Noch heute treibt es dem 89-Jährigen die Tränen in die Augen, wenn er an die Nacht denkt. „Ich hatte scho...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.