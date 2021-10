Am Freitag auf KIKA zu sehen : Stralendorfer Schulklasse bei „Die beste Klasse Deutschlands“

Gymnasiasten aus Strahlendorf werden am Freitag auf KiKA zu sehen sein. Sie nehmen am Wettbewerb um die „beste Klasse Deutschlands" teil.

Stralendorf | Spektakuläre Experimente, temporeiche Action-Runden, knifflige Quiz-Fragen und 16 motivierte Schulklassen, die um den Einzug in das Superfinale kämpfen: „Die beste Klasse Deutschlands“ geht am Freitag, den 22. Oktober um 19.30 Uhr bei KiKA und kika.de auf Sendung. Mit dabei: Die Jahrgangsstufe 8 eines Gymnasiums aus Stralendorf. Am Freitagabend ist...

