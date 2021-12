Pingelshagen : Veranstaltungen in der Gemeinde abgesagt

Neue Corona-Regelungen lassen keine gemütliche Seniorenweihnachtsfeier in Pingelshagen zu.

Pingelshagen | Der Seniorenbeirat aus Pingelshagen sagt alle anstehenden Veranstaltungen, die in der Gemeinde geplant waren, ab. Somit wird die Seniorenweihnachtsfeier am 5. Dezember nicht stattfinden. Die Corona-Ampel in Mecklenburg-Vorpommern steht auf Rot, damit gelten ab sofort landesweit verschärfte Corona-Regeln, heißt es zur Erklärung vom Beirat. Diese ermögl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.