Landtagswahl : Wahlkreis 32: Wer folgt auf Thomas Schwarz ins Schweriner Schloss?

Neun Direktkandidaten ringen um Wählerstimmen zwischen Sternberg, Crivitz und Goldberg. Einige Namen sind bekannter als andere.

Crivitz | Knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl befinden sich die Direktkandidaten in der heißen Wahlkampfphase. Ein Auftritt jagt den nächsten. Das gilt auch für die neun Direktkandidaten aus dem Wahlkreis 32, die am 26. September in den Landtag gewählt werden wollen. Sie werben um die Stimmen der Einwohner aus den Amtsbereichen Goldberg-Mildenitz, Sternberge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.