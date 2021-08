Raben Steinfeld: Zwei Leichtverletzte bei Zusammenstoß zweier Autos auf B321

von svz.de

23. August 2021, 13:56 Uhr

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der B 321 nahe Raben Steinfeld sind am Montagmorgen zwei Autoinsassen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll gegen 04:45 Uhr ein PKW beim Linksabbiegen auf die BAB 14 mit einem entgegenkommenden Auto zusammen gestoßen sein. Dabei erlitten der Beifahrer des abbiegenden Autos sowie der Fahrer des entgegenkommenden Wagens jeweils leichte Verletzungen. Beide wurden anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligen Fahrzeugen entstand Sachschaden, der zunächst auf ca. 20.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B 321 an der Unfallstelle halbseitig gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.