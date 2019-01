von Onlineredaktion SVZ

24. Januar 2019, 05:00 Uhr

Über eine überplanmäßige Ausgabe soll am 29. Januar in Pinnow beraten werden. Es geht um Kostenerstattungen an private Unternehmen beziehungsweise um Wohnsitzgemeindeanteile. Die Gemeindevertreter wollen zudem Stellung beziehen zu einem Bebauungsplan in Schwerin-Krebsförden. Das Gremium tagt öffentlich um 19 Uhr im Pinnower Gemeindezentrum.