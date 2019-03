von svz.de

12. März 2019, 09:10 Uhr

Über die Vergabe von Betreuungsplätzen wird auf der nächsten Ausschusssitzung für Bildung und Soziales in Plate beraten. Die Mitglieder treffen sich am 18. März von 19 Uhr an im Gemeindebüro, Störstraße 11, in Plate. Die Sitzung ist öffentlich, Einwohner sind herzlich eingeladen.