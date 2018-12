Wittenförden : Besinnliche Musik und ein Spiel der Töne

von svz.de

Herzliche Einladung zum Konzert zur Weihnacht, am Donnerstag, 6. Dezember, um 18 Uhr in der Kirche zu Wittenförden: Dieser Termin musste aus persönlichen Gründen der Mitwirkenden vom 18. Dezember vorverlegt werden. Es gibt eine musikalische Weihnacht mit Besinnlichem und Fröhlichem mit dem Holzbläserquartett „Ritardando“. Das Motto der vier: „Wir lieben Töne – langsame und leise, die in uns nachklingen, schrille, die uns aufwecken, schnelle, die fröhlich sind, und dunkle, die unsere Stimmung ausdrücken können.“ Ritardando ist die Zuspitzung auf einen Ton, den wir festhalten und der nachklingen darf. Die Besucher hören Klassik und Moderne, Kirchenlieder und Filmmusik und erleben einen Abend, der Nachdenkliches und Fröhliches in der Adventszeit zum Ausdruck bringt. Der Eintritt zum Konzert ist frei.