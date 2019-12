Lübesse : Betrunkener verursacht Autounfall mit zwei Verletzten

Ein betrunkener Autofahrer hat in Lübesse einen schweren Unfall verursacht.

von Daniel Möglich

13. Dezember 2019, 06:52 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer hat in Lübesse im Landkreis Ludwigslust-Parchim einen schweren Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der 70-Jährige am Donnerstagabend mit seinem Wagen von hinten in das Fahrzeug eines 56-Jährigen gekracht.

Beide Fahrer wurden schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Der Verursacher hatte mehr als 1,5 Promille Alkohol in der Atemluft.