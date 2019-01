Plate : Bevorstehende Aufgaben diskutieren

von svz.de

08. Januar 2019, 09:46 Uhr

War erwartet die Plater im neuen Jahr? Die bevorstehenden Aufgaben für 2019 wollen die Vertreter des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt auf ihrer nächsten Sitzung diskutieren. Die Plater treffen sich am Montag, 14. Januar, um 18 Uhr im Gemeindebüro, Störstraße 1 in Plate. Zudem werden sich die Vertreter auch um einige Umbaumaßnahmen in der Gemeinde beraten. Mit auf der Tagesordnung steht der geplante Umbau und somit eine Nutzungsänderung eines Stallanbaus in der Störstraße. Auch die Diskussion über den Teilausbau eines Dachgeschosses in der Banzkower Straße ist auf der Sitzung geplant.