Termin in Pinnow : Bewegungen bei Demenz

Gezieltes Körpertraining kann auch die geistigen Funktionen verbessern.

von Nadja Hoffmann

10. März 2019, 05:00 Uhr

Ein speziell auf demente Personen zugeschnittenes Trainingsprogramm kann Unterstützung im Alltag sein, um sich selbst im eigenen Körpererleben zu bestärken. So kann gezieltes Körpertraining auch die geistigen Funktionen verbessern und die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit trainieren. Der Rehabilitationssport ist dabei eine gute Möglichkeit, eine langfristige wöchentliche Begleitung über 18 Monate zu haben. Am Mittwoch, 20. März, findet dazu

um 14 Uhr eine Info-Veranstaltung im Gemeindehaus in Pinnow statt. Anmeldung unter lewitz-

reha@gmx.de oder 0173/ 6333878 .