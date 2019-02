Neu Meteln : Bilderwechsel in der Gartengalerie

von Nadja Hoffmann

26. Februar 2019, 05:00 Uhr

An diesem Sonnabend findet in der Garten-Galerie Neu Meteln schon im zwölften Jahr der monatliche Bilderwechsel statt. Es ist von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Kurz vor seinem 92. Geburtstag laden der emeritierte Psychologie-Professor Johannes Helm und seine Frau, die Schriftstellerin Helga Schubert, alle Kunstinteressierten dazu ein. „Seh ich Raben ruf ich Brüder“ nannte Helm einen Gedichtband mit seinen Bildern. An diesem Nachmittag wird er 22 seiner Gemälde zeigen und zusammen mit dem Schauspieler Kurt Nolze Gedichte vortragen. Es erklingt Klaviermusik von Robert Schumann. Helga Schubert moderiert und liest eine unveröffentlichte Erzählung. Anmeldung unter 03867/286.