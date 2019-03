Raben Steinfeld : Brandschutz auf dem Plan

von svz.de

12. März 2019, 09:10 Uhr

Der Beschluss zur Brandschutzbedarfsplanung der Gemeinde Raben Steinfeld wird auf der nächsten Sitzung erneut beraten. Los geht die Veranstaltung am Montag, 18. März, von 10 Uhr an im Gemeindehaus. Die Mitglieder diskutieren auch noch einmal über den Jahresabschluss der kommunalen Stiftung „Natur und Mensch am Görslower Ufer“ aus dem Jahr 2017 und über die Bauvorhaben des Hotel Garni. Die Inhaber planen einen Ausbau des Hotels für den Gaststättenbetrieb. Die Sitzung ist öffentlich.