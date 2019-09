Crivitz: Fußgängerin von PKW erfasst

von svz.de

20. September 2019, 14:39 Uhr

In Crivitz (Breite Straße) ist am späten Donnerstagvormittag eine Fußgängerin von einem PKW erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine Autofahrerin beim Rückwärtsfahren in die 79-jährige Fußgängerin übersehen, die in diesem Moment die Straße überqueren wollte.

Die 79-jährige Fußgängerin kam zu Fall und zog sich unter anderem Kopfverletzungen zu. Sie wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.