Seefeld : Ein tierisches Fest-Vergnügen

von svz.de

12. Dezember 2018, 10:15 Uhr

„Viele Kinder wünschen sich zu Weihnachten ein Haustier“ weiß Christine Geburtig. Doch nicht immer sei es möglich, diesen Wunsch zu erfüllen, weil dafür Platz, Zeit und auch Geld nötig sind, so die Leiterin des Lottihofes in Seefeld bei Dalberg. Die Folgen sind für Einrichtungen wie den Gnadenhof oder Tierheime dann deutlich spürbar. Eine Möglichkeit, sich ein passendes Patentier als Weihnachtsgeschenk auszusuchen, bietet sich am Sonnabend, 15. Dezember. Ab 12 Uhr lädt der Lottihof zur Weihnachtsfeier. „Wir spazieren mit unseren Eseln durch den Wald, danach gibt es eine tierische Bescherung: Alle 150 Tiere bekommen von unseren Besuchern Leckerlis.“