Liessow : Einwohner dürfen Wünsche äußern

Gemeinde Dobin am See plant Änderungen für das Wohngebiet Ruger Moor und bittet Bürger um Ideen

von Katja Müller

15. Juli 2019, 09:46 Uhr

Pläne sind nie in Stein gemeißelt. Das gilt auch für den Bebauungsplan „Ruger Moor“ in Retgendorf . Mittlerweile steht die sechste Änderung des Plans an und die Gemeindevertreter um Bürgermeister Andreas Schwarz wollen nun auch die Meinung der Einwohner hören. „Wir haben jetzt wieder einige Anpassungen vor und werden beispielsweise die Vorschrift zur Eingeschossigkeit aufheben und dafür allerdings klare Höhenbegrenzungen festlegen. Aber haben wir jetzt auch wirklich alles bedacht?“, fragt der Bürgermeister. Mit diesem konkreten Anliegen wendet er sich jetzt an die Einwohner der Gemeinde Dobin am See. Am 21. August werden die Kommunalpolitiker ihre Ideen für den Bebauungsplan „Ruger Moor“ – dem Areal hinter dem Kindergarten in Retgendorf – während einer Einwohnerversammlung vorstellen. Und sie werden zuhören. „Es ist ganz bewusst dieser Rahmen gewählt, dass die Bürger ihre Ansichten öffentlich kundtun können“, erklärt Schwarz. Der Bürgermeister hofft auf rege Beteiligung. Die Einwohnerversammlung beginnt um 19 Uhr im Liessower Gemeinderaum, Schweriner Straße 10.