Kleiderbasar Lübesse : Eltern helfen Eltern

05. März 2019, 20:23 Uhr

Hier helfen Eltern weiter beim mittlerweile 31. Lübesser Kleiderbasar „Alles rund ums Kind“, der am 16. März veranstaltet wird. Los geht der Flohmarkt von 9 Uhr an. Geplant ist der Markt von den Elternvertretern und Mitarbeitern der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ bis 12 Uhr. Der Kleiderbasar findet rund um das Lübesser Feuerwehrhaus in der Schweriner Straße statt. Verkauft werden Kleider und Spielwaren. Alle Eltern, die preiswerte Kleidung für ihren Nachwuchs kaufen möchten, sind hier herzlich willkommen. Wer Interesse am Verkauf hat, meldet sich bitte ab sofort unter  03868/587 oder

kneipp-kita-luebesse@t-online.de an. Der Flohmarkt findet im Freien statt, aus diesem Grund sind Verkaufstische bitte selbst mitzubringen.