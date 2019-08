Lübesse : Für Flohmarkt jetzt anmelden

von svz.de

22. August 2019, 09:42 Uhr

Es ist wieder soweit: Unter dem Motto „Eltern helfen Eltern“ startet im September der inzwischen 32. Lübesser Kleiderbasar „Alles rund ums Kind“. Am Sonnabend, 7. September, zwischen 9 und 12 Uhr laden dazu die Elternvertreter und Mitarbeiter der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ rund um das Lübesser Feuerwehrhaus in der Schweriner Straße ein. Alle Eltern, die preiswerte Kleidung und auch Spielzeug kaufen möchten, sind herzlich willkommen. Wer Interesse am Verkauf hat, meldet sich bitte ab sofort unter  Telefon 03868/ 587 oder

per E-Mail an kneipp-kita-luebesse@t-online.de an. Der Flohmarkt ist im Freien, aus diesem Grund sind Verkaufstische selbst mitzubringen. Nebenbei wird Kuchen verkauft – zu Gunsten der Kita.