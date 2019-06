Godern : Getauft wie einst Jesus

von Katja Müller

24. Juni 2019, 08:04 Uhr

Sie wollten den ursprünglichen Gedanken des Taufens umsetzen: Die Eltern des kleinen Elmo, Josephin und Konstantin Stankewitz, waren gestern mit Pastor Tom Ogilvie in den Pinnower See am Strand in Godern gegangen, um ihren Sohn taufen zu lassen. Patentante Antje Buchholz (M.) wird den zehn Monate alten Jungen künftig auf seinem Lebensweg begleiten. Es war bereits der zweite Gottesdienst am See mit Taufe in Godern.