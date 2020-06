Leezen : Großeinsatz bei Vermissten-Suche

Aller verfügbaren Kräfte seit Donnerstagfrüh im Einsatz.

18. Juni 2020, 11:31 Uhr

Hubschrauber in der Luft, Boote der Wasserschutzpolizei auf dem Schweriner See, Streifenbeamte auf den Straßen und Wegen und sogar Spürhunde auf Feldern: Rund um Leezen läuft die Suche nach Michael Haase auf Hochtouren. „En Anwohner entdeckte das Fahrrad des Vermissten, deshalb konzentrierten wir unser Suchaktion derzeit auf den Raum Rampe und Panstorf“, sagt Klauch Wiechmann, Sprecher der Polizeiinspektion Ludwigslust.

Aller verfügbaren Kräfte seit Donnerstagfrüh im Einsatz. Die Suche lief bereist am Mittwoch an, als das Verschwinden des Leezeners Michael Haase bemerkt und angezeigt wurden. Letztmalig gesehen wurde der 42-Jährige aber schon am Sonntag gegen 10 Uhr. Da hatte er seine Wohnung in Leezen zu Fuß verlassen – in unbekannte Richtung.

Michael Haase ist 1,85 Meter groß, hat kurze, rot-blonde Haare und eine kräftige Statur. Er verhält sich in der Öffentlichkeit auffällig oder wirkt verwirrt: Der Vermisste benötigt dringend Medikamente.

Wer Michael Haase sieht, soll sich bitte sofort an die Polizei wenden, zuständig ist das Polizeirevier in Sternberg, Telefon 03847/43270.