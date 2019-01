Crivitz : Gymnasium öffnet die Türen

von svz.de

07. Januar 2019, 08:41 Uhr

Das Gymnasium Am Sonnenberg in Crivitz lädt am Sonnabend, 12. Januar, von 10 bis 12.30 Uhr Schüler und Eltern zum Tag der offenen Tür ein. Lehrer und Schüler stellen sich, ihre Arbeit und das Schulprofil vor. Auch das Fremdsprachenangebot wird an diesem Tag in den Fokus der Angebote gerückt. Gleichzeitig erhalten alle interessierten Sechstklässler Informationen zum Anmeldemodus und zu den Zugangsbedingungen für das Gymnasium Am Sonnenberg. Neben einem Programm mit Band, Sport und Spiel, physikalischen, chemischen und mathematischen Experimenten und einer Sinnesstraße gibt es auch etwas fürs leibliche Wohl der Gäste.

