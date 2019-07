Crivitz  : Hebebühne für Rollstuhlfahrer

von kfri

11. Juli 2019, 10:50 Uhr

Die Tagespflege der Diakonie-Sozialstation Crivitz freut sich über eine Hebebühne für ihren neuen Transporter. Damit können nun auch Tagesgäste im Rollstuhl zu der Einrichtung am Crivitzer See befördert werden. Möglich wurde die Zusatzausstattung durch Spenden der Sparkasse, eines Landwirtschaftsbetriebes sowie durch eine Förderung des Ausschusses der Glücksspirale und der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege. „Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken“, so Pflegedienstleiterin Annette Garbe. In der Tagesgruppe werden 19 Pflegebedürftige zwischen 66 und 94 Jahre von sieben Mitarbeiterinnen betreut. Die Tagesgäste haben alle mindestens eine Einstufung mit dem Pflegegrad II. Sie kommen aus der Umgebung von Crivitz, aus Wozinkel, Friedrichsruhe, Wendorf und Venzkow. Die Tagespflege hat von 8 bis 16 Uhr in der Woche geöffnet und ermöglicht den Senioren einen geregelten Tagesablauf sowie Begegnungen.