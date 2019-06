Pinnow : Hommage an Kandinsky

von Katja Müller

03. Juni 2019, 10:44 Uhr

Bei „Kunst offen“ gibt es am kommenden Sonntag bei Hans-Wolfgang Römer in Pinnow, Achter de Hüsler 6, nicht nur Kunst für die Augen, sondern auch für die Ohren. Denn in der Skulpturen-Ausstellung unter dem Motto „Körperlandschaften“ von Olaf Römer, die von 11 bis 18 Uhr besucht werden kann, liest um 15.30 Uhr Literaturstammtisch-Gründerin Liane Römer aus „Gestatten Kandinsky“ von Annabel Howard. Im Mittelpunkt der Lesung steht – wie es der Titel schon verrät – der weltberühmte Maler Wassily Kandinsky. Annabell Howard hat das unstete Leben des Malers anschaulich nacherzählt.