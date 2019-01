von svz.de

08. Januar 2019, 09:47 Uhr

Die nächste Sitzung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses in Crivitz findet am kommenden Dienstag, 15. Januar, statt. Die Mitglieder und interessierte Einwohner treffen sich von 19 Uhr an im Restaurant „Rabennest“, Peckateler Straße 5.