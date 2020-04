Leezen: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

von svz.de

21. April 2020, 09:48 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW ist am Montagabend in Leezen ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 19:30 Uhr innerhalb des Ortes an einer Straßenkreuzung. Vermutlich hatte die Fahrerin des beteiligten PKW die Vorfahrt nicht beachtet, worauf es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Allerdings dauern die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache noch an. Der leicht verletzte 47-jährige Motorradfahrer wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde.