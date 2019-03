von Nadja Hoffmann

10. März 2019, 05:00 Uhr

Der Verein „Wittenfördener Herzkissen“ will sich der Öffentlichkeit vorstellen und lädt am 6. April von 10 bis 17 Uhr in das Gemeindehaus. Gemeinsam wollen sie mit den Besuchern viele bunte Herzkissen herstellen, die sie danach an Brustkrebs erkrankte Frauen verteilen.