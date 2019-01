Pinnow : Neue Straßennamen für Pinnower Siedlung

von svz.de

08. Januar 2019, 09:45 Uhr

Eigentümer, die ein Haus in der Wochenendhaussiedlung „Am See“ in Pinnow besitzen, werden bald neue Straßennamen und Hausnummern bekommen. Die Vertreter des Bauausschusses werden auf ihrer nächsten Sitzung am 15. Januar darüber beraten. Die Sitzung im Gemeindezentrum Pinnow findet von 19 Uhr an statt. Weitere Themen werden Bauanträge auf dem Petersberg sowie in Pinnow sein. Einwohner sind zum öffentlichen Teil eingeladen. Zudem wird es eine Einwohnerfragestunde geben.