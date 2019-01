Gädebehn : Neue Tempo-Messtafeln

von svz.de

08. Januar 2019, 09:47 Uhr

Im Ortsteil Gädebehn soll es Rasern bald an den Kragen gehen. Neue Geschwindigkeitsmesstafeln sind hier geplant. Wo genau diese Messinstrumente stehen sollen, wollen die Mitglieder der Ortsteilvertretung Gädebehn auf ihrer nächsten Sitzung beschließen. Die Sitzung findet am kommenden Dienstag, 15. Januar, von 19 Uhr an statt. Die Mitglieder treffen sich im Dorfgemeinschaftshaus Kladow, im Parkweg 2. Ein weiteres Thema auf der Tagesordnung wird die Vorstellung der Projekte des Kunst- und Naturvereins Basthorst sein. Hier geht es insbesondere um die geplante Buswendeschleife Basthorst. Gast ist der Vorsitzende des Vereins. Interessierte können ihre Anliegen auch in der Einwohnerfragestunde einbringen.