Zapel : Nisthilfe für Weißstörche

11. März 2019, 10:25 Uhr

Kurz vor der Rückkehr der Weißstörche aus ihren Winterquartieren haben Mitglieder des Vereins Netze und des Kulturvereins Zapel gemeinsam eine Nisthilfe für den Weißstorch errichtet. Hinter Zapel-Hof befinden sich mehrere Teiche auf einer rund 30 Hektar großen Wiese, welche durch die ansässige Agrargenossenschaft regelmäßig gemäht wird. Durch den Verein wurden dort über viele Jahre Weißstörche beobachtet und dokumentiert, welche sich hier regelmäßig Nahrung suchen.

Initiator der Nisthilfe ist Dieter Schönrock vom Verein Netze. Herbert Böse, Kunstschmied aus Zapel-Hof und Wilfried Strübing aus Zapel ließen einen Nistkorb aus Metall entstehen, in Größe und Form so, wie es vom Nabu empfohlen wird. Gemeinsam mit Yvette Füllgraf und Enrico Nützmann vom Kulturverein Zapel stattete Dieter Schönrock den Nistkorb dann mit Zweigen und Heu aus, so dass eine Art Nest entstand.