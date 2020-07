Brüsewitz : Offene Türe und viele Fragen

Agrargenossenschaft Brüsewitz zeigt Besuchern die Produktionsabläufe in der Milchwirtschaft und erklärt die aktuellen Probleme

von Katja Müller

26. Juli 2020, 16:35 Uhr

„Es riecht wie Sauerkraut, schmeckt nur ein bisschen anders“, sagt Jörgen Schoorlemmer und greift beherzt in den großen Haufen. Täglich serviert er seinen 562 Damen das grün-braune Gras. Der Herdenmanager der Agrargenossenschaft Brüsewitz versucht an diesem Tag, auch seinen menschlichen Gästen das Futter schmackhaft zu machen.

Bei der Geruchsprobe gelingt es. Jedenfalls bestätigt Günter Gwildies den Geruchsvergleich mit Sauerkraut. Den Geschmackstest lehnen die Besucher jedoch ab. Vielmehr löchern sie Jörgen Schoorlemmer mit zahlreichen Fragen. Und der Landwirt freut sich. Immerhin ist es das Ansinnen des Tages, möglichst viel Wissen zu vermitteln.

„Mir ist lieber, die Leute kommen und fragen, als dass sie nur schimpfen“, sagt Schoorlemmer und wandert mit gut zwei Dutzend Leuten durch die komplette Anlage. Vom offenen Stall und den futternden Kühen über die Krankenstation zu den Trockenstehern und weiter bis zum Melkstand sowie den Kälberboxen. Keine Geheimnisse. Viel Transparenz. Dafür stehe die Agrargenossenschaft Brüsewitz. Und so zeigt Jörgen Schoorlemmer den Besuchern auch die alten Tiefstreu-Ställe. „Das sieht nicht schön aus, es ist auch nicht ideal für die Tiere – ein neuer Stall wäre wesentlich besser. Aber das lässt sich momentan nicht darstellen“, erklärt der Landwirt.

Katja Müller

Und schon ist der beim Thema Milchgeld. Die Brüsewitzer Milch wird an Arla in Upahl verkauft. Der Grundpreis pro Liter liegt bei 27 Cent. Ein paar zusätzliche Programme lassen ihn auf 33 Cent steigen. Doch das sei immer noch nicht kostendeckend. „Und von Gewinn für neue Investitionen wollen wir da gar nicht reden“, sagt Schoorlemmer. Er kennt auch das Geschäft mit der Bio-Milch, hat einige Jahre in der Branche gearbeitet. Sein Fazit: „Das ist noch schwerer und die 60 Cent, die man pro Liter bräuchte, bekommt keiner.“

Hier ist jede Kuh an uns gewöhnt, lässt sich anfassen und selbst die Bullen hier sind zahm. Jörgen Schoorlemmer

Den Bestand aufstocken, um besser klarzukommen, wäre für ihn keine Option. „Wenn man von 600 Tieren nicht leben kann, dann auch nicht von 1000“, sagt der Niederländer. Große Einsparungen seien heute aber auch nicht möglich. Er setzt auf Qualität. Und die fange beim Futter an. Acht Kilogramm Kraftfutter bekomme jede Kuh und zudem reichlich Zuwendung. „Hier ist jede Kuh an uns gewöhnt, lässt sich anfassen und selbst die Bullen hier sind zahm“, versichert er. Das koste neben viel Zuwendung vor allem Zeit. Davon verbringt Jörgen Schoorlemmer viel im Betrieb. Zwölf Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. „Mittlerweile bin ich an den Wochenenden weniger Stunden hier. Ich mache den Job, als wäre es mein eigener Laden“, so der 54-Jährige.

Elfjähriger interessiert am Beruf Landwirt

Wohl auch aus diesem Grund würde Uta Menkenhagen nicht mit ihm tauschen wollen. „Ich hatte bislang kein Bild von der komplexen Arbeit, die die Landwirte leisten. So viele Dinge, die beachtet werden müssen, und dann noch die viele Arbeit“, sagt sie. Mit ihrem Sohn ist sie an diesem Tag in Brüsewitz. Jan Ole ist elf Jahre alt und hat Ambitionen, Landwirt zu werden.

„Hofführungen wie diese hier bieten eine gute Möglichkeit, mit fachkundiger Hilfe die Belange der heutigen Landwirtschaft zu verstehen“, erklärt Elke Lenschow vom mit-organisierenden Bauernverband Nordwestmecklenburg.