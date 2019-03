Crivitz : Ostereier im Arboretum

von Onlineredaktion pett

22. März 2019, 05:00 Uhr

Bereits zu einer kleinen Tradition ist das Ostereiersuchen im Aboretum Crivitz geworden. Auch in diesem Jahr findet die Veranstaltung wieder statt. Am 21. April von 9 bis 12 Uhr sind alle Familien auch Crivitz und Umgebung herzlich eingeladen. Die Familien können sich auch ein kleines Picknick einpacken und den Tag im Aboretum genießen. Wie auch im letzten Jahr darf jedes Kind dann ein Ei mitnehmen. Firmen, die Interesse haben ein Ei mit Süßigkeiten oder Gutscheinen oder Spielzeug zu sponsern, melden sich einfach in Annas Laden in Crivitz. Alle Eier sollen in etwa einen Wert von fünf Euro haben.