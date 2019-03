Plate : Pflegelotse stellt sich vor

von Marco Dittmer

11. März 2019, 10:28 Uhr

Im Alter können die Aufgaben rund um Haus und Garten überraschend zu Problemen führen. Was Jahrzehnte lang geklappt hat, ist plötzlich kaum noch zu schaffen. Gründe für Hilfe gibt es viele, auch die Unterstützung ist unterschiedlich. Der eine braucht eine engmaschige Betreuung, der andere wiederum etwas Hilfe beim Einkaufen. Wer Hilfe für sich selbst braucht oder Unterstützung für einen Freund oder Nachbarn sucht, ist am Mittwoch, 13. März, ab 14 Uhr in den Plater Störkrug eingeladen. Dort stellen sich Vertreter des Landkreises den Fragen der Besucher zu dem Thema. Zudem stellt sich die Ansprechpartnerin vor, die in Plate als Pflegelotse erreichbar

ist.