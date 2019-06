von svz.de

12. Juni 2019, 09:45 Uhr

Der Posaunenchor Crivitz lädt am heutigen Mittwoch zu einem musikalischen Abend. Die Musiker planen ein Konzert in der Dorfkirche in Barnin. Los geht die Veranstaltung um 19 Uhr. Alle Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen. Der Eintritt für die Vorstellung ist frei, um eine Spende wird gebeten.