Raben Steinfeld: Einbruch in Wohnhaus

25. Februar 2019, 16:10 Uhr

Unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Wohnhaus in Raben Steinfeld eingebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Täter gewaltsam durch eine Terrassentür in das Wohnhaus. Hier wurden mehrere Räume durchsucht und Schmuck sowie diverse Sammlermünzen gestohlen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von einigen Hundert Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag 08:45 Uhr und Sonntag 18:30 Uhr im Koppelweg. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls auf. Hinweise zu diesem Vorfall, insbesondere zu verdächtigen Personen, nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.